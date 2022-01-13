Финская танцевальная пара снялась с ЧЕ из-за положительного теста на COVID

Финская танцевальная пара Юлия Турккила и Матиас Верслус снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию. Юлия сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Она заразилась в конце декабря, но чувствует себя хорошо.
«В нынешней ситуации мы сделали всё, чтобы быть готовыми к соревнованиям. К сожалению, результаты ПЦР-тестов дают положительный результат. В связи с этим мы не сможем выступить. Хотим поблагодарить всех за поддержку, которую мы получали в последние недели. Самое важное, что мы снова здоровы и нет никаких проблем. Дорога в Пекин продолжается», — говорится в «инстаграме» танцевальной пары.
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