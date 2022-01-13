Французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ

Судья Вероник Веррю поставила фигуристке Анне Щербаковой лишь 62,23 балла за короткую программу на чемпионате Европы. Француженка отвела россиянке лишь 10-е место, поставив её ниже своей соотечественницы Леа Серны (63,70), которая в итоге стала 10-й. Щербакова заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины. Короткая программа



1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47...

10. Леа Серна (Франция) — 62,16.

Напомним, Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.



На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.



Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.



Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!