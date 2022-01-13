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Французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ

Французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ
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Судья Вероник Веррю поставила фигуристке Анне Щербаковой лишь 62,23 балла за короткую программу на чемпионате Европы. Француженка отвела россиянке лишь 10-е место, поставив её ниже своей соотечественницы Леа Серны (63,70), которая в итоге стала 10-й. Щербакова заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25
3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.
4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47...
10. Леа Серна (Франция) — 62,16.

Напомним, Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.

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