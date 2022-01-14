Бестемьянова восторженно высказалась о прокате Степановой и Букина в ритм-танце

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о результатах пары Александра Степанова/Иван Букин в ритм-танце на чемпионате Европы.

«Я в восторге от проката Степановой и Букина. Мне кажется, они никогда в жизни так здорово не катались. Во всяком случае я под большим впечатлением и счастлива, что это наконец произошло. Они очень близко к первому месту — это радует. Что касается Синициной и Кацалапова, то у них хороший и очень крепкий прокат», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершилось выступление дуэтов в ритм-танце.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

Третье место перед произвольным танцем занимают итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.