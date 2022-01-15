Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы, Степанова и Букин — вторые

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.



Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла.



Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.



Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 191,90.

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.

8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 183,17.