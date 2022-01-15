Видео победного проката Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.



Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов защитили титул и стали победителями предолимпийского первенства Европы. Судейская оценка за представленный произвольный танец достигла 130,07 балла, победная сумма составила 217,96.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 191,90.

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.

8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 183,17.