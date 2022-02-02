Евгений Семененко обратился к Михаилу Коляде

Российский фигурист Евгений Семененко обратился к другому россиянину Михаилу Коляде. Напомним, в январе Коляда, который изначально попал в основной состав сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, заразился коронавирусом, и его заменил Семененко, изначально числившийся запасным.

Евгений пожелал Михаилу здоровья.

«Как только мне сообщили, сразу начал готовиться, это самый важный старт. Хочется пожелать Мише скорейшего выздоровления», — приводит слова Семененко ТАСС.

Также Евгений поделился ожиданиями перед Олимпиадой.

«Олимпиада — это всегда особые ощущения. Настроение перед Играми боевое. Прошла первая тренировка, она была достаточно хорошей», — сказал он.

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