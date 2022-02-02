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Немецкий фигурист Нолан Зегерт сдал положительный тест на коронавирус на ОИ-2022

Немецкий фигурист Нолан Зегерт сдал положительный тест на коронавирус на ОИ-2022
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Фигурист сборной Германии Нолан Зегерт, выступающий в парном катании с Минервой Фабьенне Хазе, получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает сайт Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Болезнь протекает бессимптомно, спортсмен находится на самоизоляции в отеле. Также подтверждён тесный контакт Зегерта с другими членами сборной Германии по фигурному катанию. По правилам спортсмен может быть освобождён от карантина при наличии двух отрицательных тестов с интервалом в 24 часа.

На Олимпиаде в Пекине Зегерт был заявлен на командный турнир, который стартует рано утром по московскому времени в пятницу, 4 февраля. Замен в парах у Германии нет, поэтому, с большой долей вероятности, пара Хазе/Зегерт пропустит командные соревнования, и Германия не наберёт ни одного очка в этой дисциплине.

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