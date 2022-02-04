«Накипело». Никита Кацалапов объяснил конфликт с американским фигуристом на ОИ-2022

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, объяснил конфликт с американцем Закари Донохью на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Синицина и Кацалапов столкнулись с Донохью и его партнёршей Мэдисон Хаббелл, и российский фигурист что-то сказал американцу.
«Не помню, что я сказал — на русском, или на английском, но это целый день уже продолжается, накипело. Пять пар на льду, на пятиминутке, это много, мы всегда из-за этого ругаемся, но здесь это на личности перешло — уже накипело.
Но это только на льду. В жизни никаких проблем — они классные ребята», — сказал Кацалапов на встрече с журналистами.
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