Илья Авербух: Кондратюк — главный герой командного турнира, зацепился за Ченом и Уно

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Марка Кондратюка в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпиады в Пекине. Российский фигурист занял третье место.
«Команда России выступила достаточно ровно. Несмотря на третье место, главным героем командного турнира назвал бы Марка Кондратюка. Было очень важно не отстать серьёзно от американцев в мужском турнире. Было понятно, что американцы и японцы захватят лидерство в мужском одиночном катании. Марк сразу зацепился за Ченом и Уно и блестяще справился. Он не дрогнул и откатался чисто — это очень важно. При ошибках в короткой программе можно сразу получить зазор в четыре-пять баллов.
Дальше начнётся произвольная программа, где очень многое будет зависеть от Кондратюка. Важно, чтобы он выступил максимально удачно и отрыв не был большим. Нужно понять, кого американцы поставят на мужскую произвольную программу — возможно, её не будет катать Чен. Главный вопрос в мужском одиночном катании и насколько наша девушка оторвётся», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
13:26
-
12:51
-
12:36
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:52
-
09:50
-
09:46
-
09:31
-
08:59
-
08:41
-
08:38
-
08:27
-
08:17
-
08:01