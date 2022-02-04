Илья Авербух: Кондратюк — главный герой командного турнира, зацепился за Ченом и Уно

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Марка Кондратюка в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпиады в Пекине. Российский фигурист занял третье место.

«Команда России выступила достаточно ровно. Несмотря на третье место, главным героем командного турнира назвал бы Марка Кондратюка. Было очень важно не отстать серьёзно от американцев в мужском турнире. Было понятно, что американцы и японцы захватят лидерство в мужском одиночном катании. Марк сразу зацепился за Ченом и Уно и блестяще справился. Он не дрогнул и откатался чисто — это очень важно. При ошибках в короткой программе можно сразу получить зазор в четыре-пять баллов.



Дальше начнётся произвольная программа, где очень многое будет зависеть от Кондратюка. Важно, чтобы он выступил максимально удачно и отрыв не был большим. Нужно понять, кого американцы поставят на мужскую произвольную программу — возможно, её не будет катать Чен. Главный вопрос в мужском одиночном катании и насколько наша девушка оторвётся», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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