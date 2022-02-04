Илья Авербух объяснил, почему Синицина и Кацалапов не выиграли ритм-танец на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, почему Виктории Синициной и Никите Кацалапову не удалось выиграть ритм-танец в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Российская пара заняла второе место.

«Мы видели, была небольшая помарочка у Никиты. Она была прямо по центру в дорожке шагов, но он сразу вошёл, добавил корпусом, обыграл её замечательно. Но, к сожалению, это всё-таки серьёзная ошибка, потому что это была именно дорожка шагов. Это ошибка не на хореографическом элементе, а на дорожке. На неё судьи точно обращают внимание», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Олимпиада завершится 20 февраля.

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