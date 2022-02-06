Ванесса Джеймс пострадала на тренировке в столкновении с итальянской парой

На тренировке спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине представители Канады Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд столкнулись с итальянским дуэтом Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Пары на большой скорости двигались навстречу друг другу.
Отойти с траектории канадцев успела только Николь, Маттео не успел избежать столкновения.
В результате наиболее пострадала Ванесса, больно ударившаяся о лёд правым бедром.
Гуаризе тут же попросил врачей подойти к канадской фигуристке. Стараясь опираться только на левую ногу, Джеймс с помощью врачей покинула лёд и села на скамейку, где её начали осматривать доктора. Партнёры в это время выясняли, по чьей вине произошло столкновение.
Спортивные пары покажут произвольную программу в рамках командного турнира завтра, 7 февраля. Канадская пара могла быть среди кандидатов на участие.
- 6 февраля 2022
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