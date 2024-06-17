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Анна Щербакова выступила с обращением на премии лучшим врачам России

Анна Щербакова выступила с обращением на премии лучшим врачам России
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова выступила с обращением на премии лучшим врачам России — «Призвание». Она поблагодарила всех медицинских работников за помощь спорстменам.

«Хотела бы сказать пару слов. Впервую очередь поздравить всех присутствующих врачей с профессиональным праздником, а также от себя и от лица всех спортсменов выразить огромную благодарность врачам. Потому что на пути к результатам и победам, к сожалению, мы сталкивается с травмами и врачи именно те люди, которые часто остаются за кадром, но именно они помогают нам проходить этот непростой путь и берегут наше здоровье. Спасибо большое!» — сказала Щербакова на премии, которую транслировали на Первом канале.

Напомним, последний раз на соревновательный лёд Щербакова выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас она продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

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