«В Казани потрясающие закаты». Алина Загитова посетила Игры БРИКС

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила Игры стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Очень классный день. Успела посетить соревнования по спортивной гимнастике, ушу и лёгкой атлетике на обновлённом стадионе, где я приняла участие в церемонии награждения. В Казани потрясающие закаты», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в соревнованиях по 27 видам спорта выступят 4500 спортсменов из 93 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.