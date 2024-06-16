Илья Авербух поставил Петру Гуменнику новую программу по мотивам «Евгения Онегина»

Российский фигурист Пётр Гуменник, серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России, анонсировал новую произвольную программу, которую ему поставил хореограф Илья Авербух.

«Настало время представить вам и музыку для произвольной – композицию из фильма «Евгений Онегин». Спасибо моему постановщику Илье Авербуху», — написал фигурист в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Из личного архива Петра Гуменника

К сезону-2023/2024 Гуменнику ставили короткую программу на песню Sonne немецкого коллектива Rammstein. В сентябре 2023 года тренер Вероника Дайнеко сообщила, что выбор музыки был назван «нежелательным» и её позже заменили на кавер в исполнении русского музыканта RADIO TAPOK.

Ранее хореограф Никита Михайлов поставил одиночнику Дмитрию Алиеву новую программу по мотивам «Евгения Онегина».