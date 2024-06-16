Худайбердиева жёстко отреагировала на слухи об отношениях Щербаковой с футболистом

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась об излишнем внимании к личной жизни спортсменов, вспомнив появившиеся недавно слухи об отношениях между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой и 20-летним защитником нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

«Кстати, о внимании. А задумывались ли вы, каково спортсменам жить, когда каждый шаг, интервью, слово в социальных сетях досконально изучаются и трактуются в скандальную сторону? Ладно, публичные высказывания, а как насчёт личной жизни?

К моему счастью, уровень моей популярности сильно ниже, чем у тех же девчонок-одиночниц. Я неспроста употребляю конструкцию «к счастью», потому что по-другому, кроме как слежкой и желанием привлечь к себе внимание, в некоторых случаях назвать это невозможно.

Новость вчерашнего дня о том, как один малоизвестный футболист решил «очень красиво» породниться с одной олимпийской чемпионкой. Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал и ещё разочек слетаешь в ОАЭ, а если сделал это бесплатно, то мы хотя бы все узнали твоё имя», – приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

Напомним, недавно появилась новость, что Анна Щербакова более года состоит в отношениях с футболистом Максимом Шнапцевым. После этого сама спортсменка поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что футболист «решил именно таким образом обратить на себя внимание».

Последний раз на соревновательный лёд Щербакова выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас она продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.