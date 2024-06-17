Трусова впервые прокомментировала помолвку с Игнатовым, опубликовав милое видео

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России 19-летняя Александра Трусова впервые прокомментировала помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым. Она опубликовала милое видео с ним в своей социальной сети.

«Я сказала «да»! Спасибо за ваши тёплые слова и поздравления! Нам очень приятно. Пока очень много эмоций! Будем делиться нашими моментами с вами», — подписала Трусова видео.

Напомним, Трусова и Игнатов встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для Александры Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.