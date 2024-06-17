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Александра Трусова согласилась выйти замуж за Макара Игнатова

Александра Трусова согласилась выйти замуж за Макара Игнатова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России 19-летняя Александра Трусова согласилась выйти замуж за фигуриста Макара Игнатова. Об этом сообщил сам фигурист в своей социальной сети.

«Она сказала «ДА!», — написал Игнатов в своём телеграм-канале, прикрепив фото с Трусовой и кольцом.

Напомним, ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

Последнее официальное соревнование для Александры Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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