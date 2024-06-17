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«Не знаю, как рассказать». Трусова заинтриговала подписчиков новым видео

«Не знаю, как рассказать». Трусова заинтриговала подписчиков новым видео
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова заявила, что в её жизни случилось очень важное событие, однако, подробности раскрывать не стала.

«Всем доброй ночи. Извиняюсь, что поздно, но в моей жизни произошло что-то очень и очень важное. Я не знаю, как вам рассказать. Но расскажу всё завтра, потому что всё-таки ночь. Так что ждите и не пропустите», — сказала Трусова на видео в своём телеграм-канале.

Напомним, последнее официальное соревнование для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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