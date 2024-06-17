Софья Самоделкина поздравила Александру Трусову и Макара Игнатова с помолвкой

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, поздравила призёра чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании 19-летнюю Александру Трусову и Макара Игнатова с решением узаконить свои отношения.

Самоделкина разместила пост с изображением обнимающихся Трусовой и Игнатова на фоне разводных мостов в Санкт-Петербурге с надписью: «Сашулечка, Макар, поздравляю».

Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Ранее фигурист Макар Игнатов в своей социальной сети сообщил, что Александра Трусова согласилась выйти за него замуж.

Напомним, ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Последним официальным турниром для спортсменки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.