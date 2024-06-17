«Замуж выходят, чтобы рожать детей». Бестемьянова — о перспективах карьеры Трусовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном женском катании Александра Трусова больше не выйдет на лёд в связи с решением выйти замуж.

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лёд уже не вернётся, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают. Я, безусловно, поздравляю её и Макара с таким событием», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

Ранее 23-летний фигурист Макар Игнатов в телеграм‑канале сообщил, что сделал 19-летней Трусовой предложение, которое девушка приняла.

Напомним, ранее Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.