Фигуристка Загитова назвала волонтёров Игр БРИКС «нереальными молодцами»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова встретилась с волонтёрами Игр БРИКС и назвала их «нереальными молодцами».

«Я безумно рада вас сегодня здесь видеть. Вы нереальные молодцы, — сказала Загитова. — Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад. Большое уважение вам и тому, что вы делаете, низкий поклон вам за это», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Отметим, что Загитова является послом соревнований.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в соревнованиях по 27 видам спорта выступят 4500 спортсменов из 93 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.