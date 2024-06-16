Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Загитова назвала волонтёров Игр БРИКС «нереальными молодцами»

Фигуристка Загитова назвала волонтёров Игр БРИКС «нереальными молодцами»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова встретилась с волонтёрами Игр БРИКС и назвала их «нереальными молодцами».

«Я безумно рада вас сегодня здесь видеть. Вы нереальные молодцы, — сказала Загитова. — Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад. Большое уважение вам и тому, что вы делаете, низкий поклон вам за это», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Отметим, что Загитова является послом соревнований.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в соревнованиях по 27 видам спорта выступят 4500 спортсменов из 93 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

Материалы по теме
Фото
«В Казани потрясающие закаты». Алина Загитова посетила Игры БРИКС
Материалы по теме
Медведева, Загитова и Костомаров посетили премию Муз-ТВ. В каких образах были фигуристы?
Истории
Медведева, Загитова и Костомаров посетили премию Муз-ТВ. В каких образах были фигуристы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android