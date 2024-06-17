«Поэтому я всегда в кутюре». Рудковская — об одинаковых нарядах Загитовой и Коки на премии

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась об одинаковых платьях фигуристки Алины Загитовой и певицы Клавы Коки на прошедшей недавно премии «Муз-ТВ».

«Внезапно обнаружился дабл-дресс на Алине Загитовой и на Клаве Коке. Поэтому я всегда дальновидна и в кутюре. Ненавижу такие ситуации», – написала Яна Рудковская в своём телеграм-канале

Отметим, фигуристка и певица появились на премии в одинаковых нарядах – длинных чёрных платьях с разрезом и асимметричным верхом.

Похожая ситуация у Загитовой произошла и с блогером Валей Карнавал. На мероприятии VK.fest в 2023 году спортсменка появилась в комбинезоне с цветами. В точно таком же несколькими днями ранее выкладывала свою фотосессию в социальных сетях Карнавал.

Напомним, Загитова является первой фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мире после Ким Ю На, которой удалось завоевать все высочайшие титулы в мировом фигурном катании.