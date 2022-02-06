Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не даёт интервью на русском языке

Украинский фигурист Иван Шмуратко объяснил, почему предпочитает не давать интервью на русском языке.

«Если у вас есть вопросы про фигурное катание или про меня, я открыт. Если я нужен для того, чтобы хайпануть… Я уважаю журналистов. Общение с вами — часть работы спортсмена. Если спортсмен даёт интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, а он ещё и на бегу, это очень неприятно. Может, было некое недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня. Это моё желание. Вы написали — «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец», — сказал Шмуратко в интервью «Спорт-экспрессу».

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