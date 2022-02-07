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Ирина Роднина отреагировала на золото России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде

Ирина Роднина отреагировала на золото России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина поделилась впечатлениями от победы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Хороший результат! Поздравляю спортсменов и всю страну с золотой наградой! Наши фигуристы не просто забрали, а выиграли своё — нельзя путать спортивную терминологию. Забрать можно что-то чужое. Ни один результат и ни одна медаль не попадут в руки спортсмена просто так», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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