Урманов: нет мотивации? Сними конёчки, вбей в стену гвоздичек и повесь их аккуратненько

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, высказался о мотивации.

«Сейчас я часто слышу от спортсменов: «Ой, а у меня нет мотивации» или «Ой, у меня эта мотивация пропала». Я этого понять не могу. Что значит, у тебя нет мотивации?! Если у тебя нет мотивации — значит, ты сними свои конёчки, вбей в стену гвоздичек и повесь их аккуратненько, чтобы они там висели. И закончи с этим.



Если спортсмен занимается профессионально, то его мотивация — это двигаться вперёд, учить что-то новое, побеждать, соревноваться. Может, оступиться где-то, чтобы потом это исправить. Поэтому тогда я тоже двигался, работал и понимал, что мне предстоят турниры, включая Олимпийские игры», — сказал Урманов в монологе для «Чемпионата».