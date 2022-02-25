«Кубок Первого канала» перенесён из Сочи в Москву

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» перенесён из Сочи в Москву, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования пройдут на ледовой арене ЦСКА (ул. Автозаводская, 23а). Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами.

Регламент соревнований будет несколько изменен. В течение двух дней, 6-7 марта, состоятся командные соревнования, которые будут начинаться в 17:30 мск.

8 марта, как и планировалось ранее, в «Мегаспорте» пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов России – участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец». Начало гала-шоу в 18 часов.

Ранее сообщалось, что в турнире выступят российские олимпийцы, а также Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева.