Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Чем занимается Камила Валиева после скандала на Олимпиаде-2022: концерт с известным певцом, тренировки, четверные

«Должна выходить в люди и улыбаться». Как живёт Камила Валиева после скандальной Олимпиады
Екатерина Авдонина
Как живёт Камила Валиева после Олимпиады
Комментарии
В Пекине фигуристка прошла через настоящий ад из-за положительной допинг-пробы. Но она не унывает и готовится к новым свершениям.

Жизнь любого спортсмена во время Олимпиады делится на до и после. К сожалению, для 15-летней Камилы Валиевой поездка в Пекин завершилась не слишком успешно. Ученица Этери Тутберидзе пережила массу негативных переживаний после известия о положительной допинг-пробе. Тем не менее спортсменка проявила невероятную силу духа и не опустила руки.

Фигуристка вернулась домой и сразу включилась в активную работу перед другими стартами. А в перерывах между интенсивными тренировками она посвящает время себе и родным.

Кажется, волнения по поводу её психологического состояния были преждевременными. Валиева снова в строю и готовится к новым свершениям!

Валиева встретилась с кумиром

Для Камилы Валиевой Олимпийские игры в Пекине стали настоящим испытанием. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе оказалась в центре допингового скандала из-за положительного допинг-теста, сданного на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристку обвинили в применении запрещённого препарата триметазидина и заклеймили как грязную спортсменку. Колоссальный прессинг со стороны иностранной прессы и чиновников МОК и ВАДА сказался на психологическом состоянии Камилы и заставил серьёзно ошибаться в произвольной программе. Валиева не справилась со сложнейшим контентом и пролетела мимо пьедестала. Смотреть на разочарованную фигуристку, которая тяжело переживала свою неудачу, было откровенно больно. Казалось, после такого она ещё долго не сможет прийти в себя…

Тем не менее Камила в очередной раз поразила стойкостью духа и доказала, что не намерена сдаваться. Пару дней потребовалось воспитаннице «Хрустального», чтобы отдохнуть и набраться сил. Это время она посвятила себе и своим родным, а затем встретилась с друзьями, которые поддержали спортсменку в непростой ситуации.

Победительница танцевального конкурса Dance Revolution Ева Уварова составила компанию Валиевой на концерте известного российского исполнителя Вани Дмитриенко. Девушки весело провели время, записав с места событий несколько видео, где подпевали песням, улыбались и передавали привет своим знакомым.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Камила успокоила поклонников всего одной фразой. «Всё хорошо», — написала она у себя на странице в «Инстаграме», и это действительно было так. Валиева смогла расслабиться в тот вечер, ей даже удалось сфотографироваться со своим кумиром, который во время Олимпиады подписался на неё в соцсетях. Учитывая, что когда-то Камила считала это пределом мечтаний, то можно сделать вывод — в её жизни наконец наступила белая полоса. Фигуристка с надеждой смотрит в будущее и готовится взять реванш на крупнейших соревнованиях.

Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву

Два дня — и уже сложнейшие четверные

18 февраля Валиева вернулась в Москву, где её встретили помощник президента РФ Игорь Левитин и Вячеслав Фетисов. Легендарный хоккеист, а ныне функционер специально приехал в аэропорт Шереметьево, чтобы лично чествовать олимпийскую чемпионку в командном турнире. По его словам, Камила немного нервничала из-за недавнего инцидента.

«Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чём не виновата. Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро, и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», — цитирует Фетисова «Собеседник».

Но защита Валиевой точно не нужна. Спортсменка сдержала слово и уже через два дня появилась на катке в родной школе, где не стала жалеть себя и принялась за активные тренировки. Её команда выложила видеоотчёт, на котором чётко видно, что Камила не опускает руки и отрабатывает свои фирменные четверные, многие из которых в каскадах. В ближайшее время фигуристке предстоит выступить на Кубке Первого канала, а затем она может отправиться на чемпионат мира во Франции. Главное, чтобы теперь всё прошло гладко и её допустили до этого старта.

Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее

«Спасибо, что помогаете мне быть сильной»

И профессионально, и чисто по-человечески Валиева сейчас как никогда нуждается в помощи. Благо у неё есть тренерский штаб, который всячески опекает свою подопечную. Хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что всегда будет рядом со спортсменкой; та же, в свою очередь, поблагодарила наставников за оказанное ей доверие.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле!

И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева у себя в соцсетях.

Не обделила вниманием Камила и своих болельщиков. Фигуристка сказала, что не планирует уходить из спорта и будет кататься, чтобы радовать людей. Как же хочется надеяться, что мы ещё не раз увидим её потрясающие выступления.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022