Коляда продолжит сотрудничество с Алексеем Мишиным

Трёхкратный чемпион России, серебряный медалист Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда заявил, что продолжит сотрудничество с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.
«Был ли у меня разговор о продолжении сотрудничества с Мишиным? Был. И, как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься.
Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих. Ведь в спортивной гимнастике есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются отдельные спортсмены. Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», — приводит слова Коляды «РИА Новости».
Напомним, что 27-летний Коляда стал работать с Мишиным летом 2020 года, и в том же году тренер в одном из интервью назвал фигуриста своим «двухлетним проектом». В декабре 2021 года спортсмен выиграл серебро предолимпийского чемпионата России, но пропустил сначала чемпионат Европы из-за травмы, а затем Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на COVID-19.
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