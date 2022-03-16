Виктория Синицина показала своё детское фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина показала, как выглядела в детстве. Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Виктория Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. Они олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), чемпионы мира (2021), двукратные чемпионы Европы (2020, 2022), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

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