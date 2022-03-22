Максим Ковтун стал тренером в школе Аделины Сотниковой

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун стал тренером в школе фигурного катания олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

«Спешим поделиться отличной новостью: Максим Ковтун начал сотрудничество с Sotka School», – сообщает телеграм-канал школы.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Sotka School.

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Аделина Сотникова открыла собственную школу фигурного катания после окончания карьеры в 2020 году. Ковтун завершил карьеру годом ранее, одержав победу в мужском одиночном катании на Универсиаде-2019 в Красноярске, и решил стать детским тренером.