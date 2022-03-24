Малинин и Томоно вошли в число фигуристов, получавших за короткую программу 100 баллов

Американец Илья Малинин и японец Кадзуки Томоно стали 9-м и 10-м фигуристами, набравшими более 100 баллов за короткую программу.
Томоно получил от судей 101,12 балла и располагается на третьей позиции, Малинин с оценкой 100,16 балла – четвёртый.
Ранее более 100 баллов получали за короткую программу американцы Нэйтан Чен и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю, Сёма Уно и Юма Кагияма, россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, китаец Боян Цзинь.
Отметим, что Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира – 2022 с результатом 109,63 балла, что является его личным рекордом. Кагияма набрал 105,69 и стал вторым.
Малинин завоевал серебро на чемпионате США, но не вошёл в состав сборной США на Олимпиаду-2022 в Пекине. Томоно в Монпелье заменил травмированного Ханю.
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