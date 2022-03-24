Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира во Франции

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) мужчины завершили выступление в короткой программе. Три первых места заняли японцы Сёма Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Томоно.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.

2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.

3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.

4. Илья Малинин (США) – 100,16.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.

6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…

11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95...

13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83...

20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85...

22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99...

27. Владимир Самойлов (Польша) – 60,71.