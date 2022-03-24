Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира во Франции

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) мужчины завершили выступление в короткой программе. Три первых места заняли японцы Сёма Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Томоно.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины. Короткая программа
1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.
2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.
3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.
4. Илья Малинин (США) – 100,16.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.
6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.
7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…
11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95...
13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83...
20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85...
22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99...
27. Владимир Самойлов (Польша) – 60,71.
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