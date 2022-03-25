Американскую фигуристку унесли на носилках после жёсткого падения на чемпионате мира

Американская пара Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк не смогла завершить произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция). Американцы занимали второе место после короткой программы, около балла уступая соотечественникам Алексе Книрим и Брэндону Фрейзеру. Однако борьбы не получилось.

После исполнения параллельного тройного сальхова Кейн-Гриббл неудачно приземлилась и болезненно упала. Эшли долго не могла подняться даже с помощью партнёра, она держалась за голову, со льда фигуристку увезли на носилках.

В итоге второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, а бронзовыми призёрами благодаря успешному выступлению в произвольной программе стали Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду.