Авербух — о Щербаковой: Аня — умная девочка. Слова на ветер не бросает, она очень устала
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Бывший российский фигурист, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался об интервью чемпионки Олимпийских игр 2022 года Анны Щербаковой. Ранее она не исключила, что завершит карьеру по окончании сезона.
«Аня — умная девочка. Просто так слова на ветер не бросает. Конечно, уверен, она очень устала за два сезона. Щербакова убедительно выиграла все турниры, которые есть в фигурном катании. Не думаю, что это окончательные слова. Но в любом случае Аня — великая фигуристка, вошедшая в историю фигурного катания. Будет кататься — будем счастливы, завершит карьеру — так же будем её всегда поддерживать. Думаю, тут других мнений быть не может», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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