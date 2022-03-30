Пападакис, Сизерон и Фийон Майе удостоены орденов Почётного легиона

Французские победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине получили государственные награды на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся в Елисейском дворце в Париже.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон были удостоены орденов Почётного легиона. Такую же награду вручили двукратному победителю Игр в Пекине биатлонисту Кентену Фийону Майе.

Французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Симон Детьё, Фабьен Клод, завоевавшие серебряные медали в мужской эстафете, и другие спортсмены также получили государственные награды на встрече с президентом.

Напомним, Пападакис и Сизерон также завоевали золото на недавно завершившемся в Монпелье чемпионате мира.