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Пападакис, Сизерон и Фийон Майе удостоены орденов Почётного легиона

Пападакис, Сизерон и Фийон Майе удостоены орденов Почётного легиона
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Французские победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине получили государственные награды на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся в Елисейском дворце в Париже.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон были удостоены орденов Почётного легиона. Такую же награду вручили двукратному победителю Игр в Пекине биатлонисту Кентену Фийону Майе.

Французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Симон Детьё, Фабьен Клод, завоевавшие серебряные медали в мужской эстафете, и другие спортсмены также получили государственные награды на встрече с президентом.

Напомним, Пападакис и Сизерон также завоевали золото на недавно завершившемся в Монпелье чемпионате мира.

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