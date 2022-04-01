«Отделались маленькими синяками». Мишина и Галлямов — о падении в командном турнире ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как случилось падение с поддержки в произвольной программе во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Падение — неотъемлемая часть нашего вида спорта, да и в принципе любого спорта, поэтому ничего страшного не случилось. Тем более что падение было абсолютно нормальным, выражаясь нашим языком, никто не пострадал. Отделались маленькими синяками», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.



«Не самое жёсткое (смеётся). На самом деле, да, бывают какие-то падения, которые выглядят ужасно, все думают: «Наверное, ему очень больно». Но с малого возраста спортсмены падают и уже стараются сильно не акцентировать внимание на боли, встают и продолжают катать программу. Это делают сильные спортсмены.



Как правильно падать — такому не учат. Это уже непосредственно у спортсмена идёт какой-то инстинкт самосохранения. Учат, как правильно прыгать, а не как правильно падать, потому что нужно же всё-таки стоять на элементах, неважно — прыжки это, вращения, подкрутки, поддержки. Учат, как правильно делать элемент, чтобы не было ошибок. В парах бывает, что если партнёр вывел партнёршу на полностью прямых руках, то нужно на спину приспустить, и тогда проблем не будет. А когда партнёрша находится в опасном и непривычном положении у партнёра, то тут срабатывает этот инстинкт самосохранения, чтобы избежать того, чтобы партнёрша больно упала», — сказал Галлямов.