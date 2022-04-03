Синицина рассказала о самочувствии после падения на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина сообщила, как чувствует себя после падения на шоу «Ледниковый период».



Во время поддержки Синицину не удержал её партнёр Никита Кацалапов.



«Мои хорошие! Со мной всё хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», – написала Синицина в «Телеграме».



3 апреля на ледовой арене «Юбилейного» прошло гала-шоу «Ледниковый период». Режиссер программы — Илья Авербух. В шоу принимали участие олимпийские чемпионы Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.