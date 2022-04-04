Во Франции ледовый каток переименовали в честь Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона

Мэрия города Клермон-Ферран (Франция) переименовала городской ледовый стадион в честь танцевального дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Теперь каток будет носить название «Пападакис/Сизерон».
Примечательно, что именно на этом льду Пападакис и Сизерон делали первые шаги в фигурном катании.
Фотографиями с торжественной церемонии поделился Сизерон в своих социальных сетях.
«Огромное спасибо городу Клермон-Ферран, который (помимо того, что поддерживал нас на протяжении всей нашей карьеры) сегодня дал наше имя своему катку, что для нас огромная честь! Там всё и началось», — прокомментировал событие Сизерон.
Пападакис и Сизерон – олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду, пятикратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы.
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