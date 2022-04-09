Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева станцевала в образе Кармен на шоу группы Тутберидзе в Минске

Евгения Медведева станцевала в образе Кармен на шоу группы Тутберидзе в Минске
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске исполнила новый показательный номер под музыку из оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Фигуристка была одета в традиционное для этого образа красно-чёрное платье. В руках Евгения держала красный веер, вместе с которым исполнила и обещанный тройной сальхов. В эффектной финальной позиции фигуристка не удержала равновесие и упала.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм так и не участвовала в соревнованиях. Фигуристка участвует в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

Ей простительно всё! Неподражаемая Медведева даже с падением восхитила фанатов на шоу Ей простительно всё! Неподражаемая Медведева даже с падением восхитила фанатов на шоу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022