Евгения Медведева станцевала в образе Кармен на шоу группы Тутберидзе в Минске
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске исполнила новый показательный номер под музыку из оперы Жоржа Бизе «Кармен».
Фигуристка была одета в традиционное для этого образа красно-чёрное платье. В руках Евгения держала красный веер, вместе с которым исполнила и обещанный тройной сальхов. В эффектной финальной позиции фигуристка не удержала равновесие и упала.
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм так и не участвовала в соревнованиях. Фигуристка участвует в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
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