«На плаву быть вполне может». Леонова — о продолжении карьеры Константиновой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала решение бронзового призёра Универсиады-2019 Станиславы Константиновой продолжать карьеру.
В последние сезоны 21-летняя Константинова не попадает в состав сборной России.
«Учитывая, что сейчас, в принципе, ситуация с соревнованиями неоднозначная, она может выступать на российских турнирах, если будет в хорошей форме и станет выполнять элементы, которые делала на пике карьеры. В первых номерах, конечно, она не будет, потому что в России много девочек с четверными прыжками. Но на плаву быть вполне может. Хотя восстановиться Стасе будет сложно, потому что она пропустила несколько соревновательных сезонов.
Движет ли Стасей любовь к фигурному катанию? Думаю, да. Она живет фигурным катанием, дышит им. Я каталась по той же причине, хотела радовать зрителей своим катанием, не понимала, что могу делать лучше, чем кататься», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
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