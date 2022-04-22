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Фигуристка Дарья Усачёва восстановила двойной аксель после травмы

Фигуристка Дарья Усачёва восстановила двойной аксель после травмы
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Российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, впервые после травмы. Полученной на Гран-при Японии, исполнила двойной аксель.

«Я так рада», — подписала Усачёва видео, где исполняет прыжок.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Неопознанный».

Усачёва упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли за кулисы на руках. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

К тренировкам 15-летняя Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

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