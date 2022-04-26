«Хэппи бёздэй». Дарья Усачёва показала забавное фото Камилы Валиевой в её день рождения

Российская фигуристка Дарья Усачёва выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Усачёва стоит рядом с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянкой Камилой Валиевой, которой сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет. На Валиевой надеты большая фуражка и тёмные очки.

«Хэппи бёздэй», — подписала фотографию Дарья Усачёва.

Фото: из личного архива дарьи усачёвой

Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

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