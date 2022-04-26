Владимир Путин дал совет Камиле Валиевой

Президент России Владимир Путин во время неформального общения посоветовал фигуристке Камиле Валиевой, оказавшейся в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине, не обращать внимания на критику и обвинения и продолжать работать.

«Ты, главное, не обращай никакого внимания. Правда, ты совсем молодая девушка ещё, в таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Здесь самое главное — внутренне собраться и просто работать. Всё, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно. Здесь главное — характер. А у тебя всё есть», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, золотые медали российским фигуристам за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 не были вручены. В день награждения стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года. МОК отложил церемонию до окончания расследования.