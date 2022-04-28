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Президент ФФКА: Медведеву не пригласили в сборную Армении, так как она изменила фамилию

Президент ФФКА: Медведеву не пригласили в сборную Армении, так как она изменила фамилию
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Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян рассказала, что не рассматривала вариант с приглашением двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой в состав команды.

Отец Евгении Медведевой – армянский бизнесмен Арман Бабасян, мать – бывшая фигуристка Жанна Медведева.

«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», – но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению.

У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлений под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – приводит слова Степанян Metaratings.

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