Президент ФФКА: Медведеву не пригласили в сборную Армении, так как она изменила фамилию

Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян рассказала, что не рассматривала вариант с приглашением двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой в состав команды.
Отец Евгении Медведевой – армянский бизнесмен Арман Бабасян, мать – бывшая фигуристка Жанна Медведева.
«Мы не хотели её приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», – но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать её, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению.
У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлений под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – приводит слова Степанян Metaratings.
Как российские фигуристки выглядели в детстве
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