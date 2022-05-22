Команда Тутберидзе поздравила Дарью Усачёву с днём рождения. Фигуристке исполнилось 16 лет

В соцсетях команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали пост, посвящённый российской фигуристке Дарье Усачёвой. Сегодня, 22 мая, ей исполнилось 16 лет.

«Сегодня время поздравлять ещё одну майскую именинницу, нашу чудесную Дарью Усачёву!

Пусть жизнь твоя птицею вольной

Летит в поднебесье стрелой,

И пусть никогда не угаснет

Удачи огонь золотой!

Чтоб в деле всегда и повсюду

Успех лишь тебя ожидал,

И чтоб популярности рейтинг

Всё выше и выше взлетал.

Пусть солнце всегда с небес светит,

И душу согреет тебе,

Чтоб не было тёмных моментов

В твоей лучезарной судьбе!

С днём рождения, Дашенька!

Мы верим в тебя!

У тебя всё обязательно будет!» — отмечается в поздравлении от команды Тутберидзе.

Отметим, что китайские болельщики подарили Дарье сумку, парфюм и виниловую пластинку. Об этом говорится в телеграм-канале официального фан-клуба фигуристки.

В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам 15-летняя Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

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