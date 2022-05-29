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Алёна Косторная спела песню Адель Skyfall перед публикой

Алёна Косторная спела песню Адель Skyfall перед публикой
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная выступила как вокалистка, исполнив песню Адель Skyfall.

Видеоролик доступен на YouTube-канале 21timfinnegan.

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:

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