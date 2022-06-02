19-летняя Елизавета Нугуманова показала, как отдыхает в купальнике на яхте в Дубае. Фото

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 19-летняя спортсменка выложила фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ). На снимках Нугуманова, одетая в купальник, отдыхает на яхте.

«С первым днём лета! Сегодня была на яхте. Очень круто покатались по жаркому Дубаю!» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связывают с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. Некоторые фигуристы, среди которых Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина, поддержали Нугуманову, а тренеры и специалисты встали на защиту Рукавицына. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались, а президент Петербургской федерации Антон Сихарулидзе пообещал побеседовать со сторонами конфликта.



Трусова, Кондратюк и Квителашвили исполняют прыжок в Дубае: