Российская фигуристка обвинила тренеров в издевательствах. Теперь Лизу выгонят из спорта?

Эффектная фигуристка Нугуманова стала настоящим открытием предолимпийского сезона, но затем исчезла с радаров. Елизавета стала редко появляться на турнирах, но никаких знаков тревоги не подавала. Молчание фигуристки длилось ровно до окончания олимпийского сезона. Затем Нугуманова дала громкое интервью, в котором обвинила свой тренерский штаб в издевательствах, чем спровоцировала громкий скандал. Глыбы фигурного катания не поддержали девушку и встали на сторону тренера. Скептически к словам Лизы отнеслись и болельщики.

И чем бы ни закончилось расследование, инициированное Федерацией фигурного катания Санкт-Петербурга, Нугумановой теперь вряд ли найдётся место в российском спорте.

«Она ещё никто, чтобы о ней писать»

В олимпийском сезоне Нугуманова пропала с радаров – на турнирах девушка появлялась нечасто. Тем не менее со стороны казалось, что у Лизы всё складывается прекрасно: в соцсетях лента фигуристки была переполнена фотографиями и видео с широкой улыбкой, она всегда была на позитиве и вроде бы наслаждалась жизнью. Но за красивой картинкой в Сети скрывалась мрачная реальность. Во всяком случае в том, что касалось фигурного катания. По словам Нугумановой, на тренировках в группе Евгения Рукавицына она весь сезон терпела травлю, унижения и даже угрозы. Лизу не просто критиковали за якобы лишний вес, ей буквально не давали кататься. После контрольных прокатов её отправили на младший лёд, где она тренировалась самостоятельно.

Очевидно, что при таком подходе об успехах на соревнованиях можно было забыть. Девушка также утверждает, что Рукавицын лично грозился убрать её из спорта, а один из тренеров группы – вообще с этого света.

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет», — признавалась Нугуманова «Матч ТВ».

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Обвинение крайне серьёзное, чтобы просто придумать его. К тому же Молотов не поспешил опровергнуть слова Лизы: если он не угрожал ей, то почему ничего не говорит? Молчит и Рукавицын. Зато вместо них высказываются коллеги. Едва вышло интервью Нугумановой, как прославленные эксперты развернули в поддержку тренера целую кампанию. Некоторые постарались заодно «пнуть» саму Лизу.

«Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с её словами в этой ситуации», — отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с РБК-Спорт.

Особенно жёстко прокомментировал ситуацию почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев. Он решил, раз Нугуманова — не топ-спортсменка, то и упоминать её не нужно.

«По большому счёту я её не знаю и говорить об отдельных фигуристах не хочу. Что она вытворяет и говорит — меня абсолютно не волнует. Пусть сама разбирается. Кто она для меня, чтобы я её как-то характеризовал, как она поступает? Когда я был президентом [ФФККР], она ничего из себя не показывала. На основании слов какой-то девочки, которая закончила, наверное, выступления, делать ей рекламу? Она ещё никто, чтобы о ней писать. Писать нужно о серьёзных спортсменах, а не о таких. Она не заслуживает упоминания на страницах печати», — цитирует Писеева Metaratings.

Евгений Рукавицын и Елизавета Нугуманова Фото: РИА Новости

Светлана Соколовская ограничилась постом с роликом в соцсетях, где вместе с Рукавицыным подпевает песне Васи Обломова «Живи». Под постом оставили эмодзи с сердечками многие воспитанники обоих тренеров. Макар Игнатов и вовсе написал: «Любим всей душой».

То есть в поддержку Рукавицына выступили не только коллеги, но и фигуристы. В списке же сторонников Нугумановой пока лишь Андрей Мозалёв, Мария Талалайкина и некая неизвестная бывшая ученица Рукавицына, которая уже завершила карьеру. И хотя скрыто поддерживать Лизу может гораздо больше спортсменов, толку от этого ноль. Ввязываться в скандал никто не хочет, чтобы не потерять карьеру.

Нугумановой закроют двери в фигурном катании?

Несмотря на столь ярую поддержку Рукавицына, пускать эту историю на самотёк всё же не стали. Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе сообщил, что будет проведено расследование. Но чем бы оно ни закончилось, очень сомнительно, что Нугумановой теперь найдётся место в российском фигурном катании.

К сожалению, любые претензии к тренерам у нас воспринимают в штыки. О тех, кто выводит тебя на старты, принято говорить либо хорошо, либо ничего. Да и о тех, кто не выводит, а скрывается за дверями тренировочного катка — тоже. Лиза посмела «вынести сор из избы», и теперь её саму за это, вероятно, «вынесут» из большого спорта. Даже среди болельщиков сочувствующих девушке мало. Ей не хотят верить, думают, что она преувеличила, не так поняла и сама во всём виновата. А раз хочет кататься, то должна терпеть. «Терпи фигуристка — чемпионкой будешь», если перефразировать известное крылатое выражение. Но Лиза не дотерпела. А значит, недостаточно нацелена на результат…

Елизавета Нугуманова Фото: РИА Новости

Странно, что она не ушла к другому тренеру и по-прежнему числится в группе Рукавицына. Возможно, она не нашла способа мирно уйти в другой клуб, тем более до этого уже не раз переходила. Кто же захочет приютить её сейчас? Разве что под флагом другой страны. Других вариантов не видно.

Завершать карьеру Лиза не хочет. Обещала, что не позволит сломить себя и отнять мечту. И её словам хочется верить. В противном случае мы потеряем хорошую фигуристку. Без ультра-си, но очень женственную и красивую.

Исполняла фирменный каскад Загитовой и украшала турниры

Елизавета Нугуманова ещё с юниорских времён выделялась на турнирах прекрасным скольжением, балетной грацией и великолепными вращениями. Брала медали на этапах Гран-при среди юниоров и выходила в финал серии. Побеждала на этапах Кубка России. В общем, фигуристка была перспективная, пусть и не такая сильная, как те же девочки Тутберидзе.

В 16 лет она исполняла на соревнованиях фирменный каскад Загитовой – тройной лутц —тройной риттбергер. Справлялась и с другим сложным каскадом – тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Его в арсенале фигуристки можно было увидеть в 2019 году. А в 15 лет она удивляла таким необычным каскадом, как тройной риттбергер — ойлер — тройной сальхов. Повзрослев, девушка перестала показывать эти элементы, но при ней остался тройной риттбергер — тройной риттбергер — редкий и очень эффектный каскад.

Елизавета Нугуманова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что же касается недокрутов, то они преследовали Нугуманову всегда. В том числе и в юниорах. Самые уверенные её прыжки — это тройной сальхов и двойной аксель, с ними помарок практически не случалось. Так что возвращение тела в подростковые кондиции вряд ли решит проблему недокрутов, как, видимо, считает Рукавицын.

А Лиза это понимает и делает акцент на катании, а не на прыжках. Побед ей это не приносит, но при отсутствии падений она действительно очень хороша на льду и служит украшением любого турнира. Конечно, красота не главное, но зрителям, безусловно, приятно смотреть выступления Лизы. Она вовсе не теряется на фоне девочек с ультра-си. Просто априори не соперничает с ними, но непременно запоминается личным стилем и харизмой. Когда она катается, видно, что ей это нравится. Нравится именно выступать, пусть и не получать медалей. Не зря она говорила, что позвала бы на чемпионат России в Санкт-Петербурге всех своих близких, если бы в нём участвовала: для неё соревнования — это праздник.

Однако теперь этот праздник рискует уйти из жизни девушки навсегда. Фигурное катание, которое она так любит, может оказаться лишь воспоминанием, да ещё и омрачённым скандалом с тренерским штабом.