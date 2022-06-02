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Анна Щербакова посетит выставку собак из приютов

Анна Щербакова посетит выставку собак из приютов
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова посетит благотворительную выставку собак из приютов.

Мероприятие пройдёт 5 июня в малом зале центра дизайна ARTPLAY в Москве. На выставке будут представлены 70 собак, которые ищут дом.

«Я Аня Щербакова, это Шмель, это Мёд. Все мы вместе с другими собаками 5 июня будем вас ждать на выставке в Artplay. Все подробности вы можете узнать на сайте «Всем по собаке точка ру», — говорит Щербакова в видео в телеграм-канале «Подарок судьбы».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Подарок судьбы».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании. Анна – чемпионка мира – 2021 и трёхкратная победительница национального первенства.

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