Ковтун не подтвердил факт помолвки Глейнхенгауза и Паутовой

Российский фигурист Максим Ковтун не подтвердил факт помолвки тренера и хореографа Даниила Глейнхенгауза и корреспондента «Первого канала» Ольги Паутовой.
Ранее вывод о якобы сделанном Глейхенгаузом Паутовой предложении был сделан из фотографии, на котором Даниил и Ольга запечатлены с вытянутыми руками в самом центре компании людей, имеющих отношение к миру фигурного катания. Среди них был и Ковтун.
«Нет, мы собирались отмечать не помолвку, а день рождения Даниила. Просто отложенное празднование получилось», — приводит слова Ковтуна РИА «Новости».
Глейхенгауз отпраздновал день рождения 3 июня, ему исполнился 31 год. Даниил работает тренером и хореографом в группе Этери Тутберидзе. Среди его подопечных олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.
- 7 июня 2022
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