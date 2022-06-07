Ковтун не подтвердил факт помолвки Глейнхенгауза и Паутовой

Российский фигурист Максим Ковтун не подтвердил факт помолвки тренера и хореографа Даниила Глейнхенгауза и корреспондента «Первого канала» Ольги Паутовой.

Ранее вывод о якобы сделанном Глейхенгаузом Паутовой предложении был сделан из фотографии, на котором Даниил и Ольга запечатлены с вытянутыми руками в самом центре компании людей, имеющих отношение к миру фигурного катания. Среди них был и Ковтун.

«Нет, мы собирались отмечать не помолвку, а день рождения Даниила. Просто отложенное празднование получилось», — приводит слова Ковтуна РИА «Новости».

Глейхенгауз отпраздновал день рождения 3 июня, ему исполнился 31 год. Даниил работает тренером и хореографом в группе Этери Тутберидзе. Среди его подопечных олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.